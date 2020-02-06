尤物是將口罩清冊一一核對，以防錯誤。（王志偉攝）

重新寄發的口罩包裝好寄送。（王志偉攝）

花蓮衛生局長鍾美珠希望民眾下午2點後再到特約藥局購買口罩，且口罩貨源沒問題。（王志偉攝）

實名制口罩今天起販售，不過宜花東3縣因出貨錯誤，原本預定發售的「外科口罩」錯誤出貨成「外科手術口罩」，導致販售時間延誤，郵局緊急收回，並漏夜由專人專車送達，今天中午前已經一一收到郵務士送達的口罩，花蓮縣衛生局副局長鍾美珠表示，經協調縣內97家特約藥局，下午2點起開賣！

雖然昨晚已經在各藥局門口貼出公告，不過一早仍有不少民眾想要排隊購買口罩，到了10點多仍有人撲空，抱怨雖有，但多數民眾仍了解防疫期間，沒有多做苛責。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠說，針對出貨錯誤需重新送貨，昨傍晚已與藥師公會協調，郵局也內部協調補送，漏夜送出，花蓮縣則是在今天上午陸續送達，花蓮市北區中午前大致都已收到，花蓮南區的藥局本來到貨時間就會比較晚，因此花蓮97家健保合約藥局將統一於下午2點起販售實名制口罩。

郵務士也相當謹慎，包裝好的口罩送達藥局時，一一清點核對，幾點到貨、數量都要簽收回傳。

至於無藥局鄉鎮包括3個原住民鄉、富里鄉則照常上午9點起在衛生所、花蓮醫院豐濱分院可以買到實名制口罩，因此一早當地排隊購買口罩順序平順。

因昨天收到口罩形式錯誤時，大多已消毒人工一一包裝，所以今天上午「又要全部重包」，花蓮縣藥師公會理事長林憶君說，由於到貨後人員還得全身消毒、再進行口罩分裝，呼籲民眾下午2點以後再去藥局買口罩。今天發售首日2月6日是星期四，只有身分證字號尾數偶數的民眾才可以買。

由於健保署為了這次實名制口罩，新建置「防疫口罩管控系統」需登錄VPN，需要中華電信安裝，因此只有先前曾申請過健保署VPN連線服務的藥局才列入發售實名制口罩的藥局，未安裝者先排除。藥師公會全聯會測試上線運作沒問題。

(中時 )