武漢肺炎疫情蔓延，民眾瘋搶口罩，卻有業者涉嫌將沒有衛福部許可字號的口罩在公司網頁上標示「Surgical Mask」及「Medical Use」等字樣販售，更無醫材輸入許可證，新北地檢署檢察官魏子凱指揮調查局桃園市調處幹員搜索該公司位於新北市辦公處與工廠，查獲120萬片合法與不合法口罩，全案擴大偵辦中。

檢調查出，桃園巿調查處日前接獲情資，在各地民眾多無法購得口罩情形下，新北市某藥局貨源充足，派員到場查看，發現該藥局囤積庫存外包裝無中文標示的Ear-Loop Face Mask Item： No.318口罩239箱及CH0B 910-N95口罩45箱，懷疑有囤貨情形，報請檢察官偵辦。

檢調向上溯源追查供貨商，共計查獲No.318口罩94萬4000片，N95口罩26萬70片，深入追查發現，依藥事法規定，醫療用口罩屬醫療器材，製造、輸入均須有衛生福利部許可，但「衛生福利部醫療器材許可證資料庫」均查無該公司任何許可資料，將深入追查口罩來源。

新北地檢署指出，面對傳染病應配合中央流行疫情指揮中心各項防疫措施，若發現有任何散播不實訊息；或對已徵用之防疫物資囤積居奇、哄抬物價等情事，請向轄區檢警舉發，檢察官會從速依法偵辦，共同守護國人健康。

(中時 )