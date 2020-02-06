呂秋遠發文。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

因武漢肺炎疫情，台陸3日達成共識協調首批武漢台商包機返台，未料卻出現乘客名單與原先的「老弱婦孺優先」有落差。對此，律師呂秋遠發文表示，這陣子聽到最噁心的話是社會需要愛，但這次包機竟出現偷渡事件，令他氣得大罵：「愛，愛你媽啦！」

呂秋遠今發文說，這陣子聽到最生氣的話就是「少一點政治，多一點人情味」、「這社會需要一點愛，少一點恨，而不是政治」，令他覺得十分偽善。從去年疫情發生開始，大陸政府不僅隱瞞疫情，還不讓台灣分享WHO的疫情資訊，更要求國際民航組織不能將旅客疫情分享給台灣。

呂秋遠說，疫情發生後傳出一種論調，呼籲大家應該先控制源頭，台灣就會沒事，才會有人主張要送口罩捐給大陸，然呂秋遠認為這樣根本治標不治本，是因對岸政府完全失能，才會導致疫情失控，更衍伸出台商包機返台都能變成將確診肺炎病例送回台灣風波。

關於包機返台名單，台灣方面本來要求老弱婦孺與重症病人優先，沒想到後來竟有人以特權混入名單，呂秋遠氣說：「然後，你跟我說，『少一點政治，多一點人性與愛。』」生氣做最多沒有愛的事的人就是這群人，其他網友回應：「講這句話的通常都是畜生不如的」、「看到新聞時真的很生氣、很無言、很無奈」、「這些人真的愛自己生長的這片土地嗎？」。

(中時電子報)