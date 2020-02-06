▲有經驗的健保藥局見購買人潮湧至，馬上發給號碼牌，讓民眾知道是否可以排得到口罩，以免久候又領不到而發生衝突。（楊樹煌攝）

▲健保藥局因作業掌握要領，雖然等候人群大排長龍，但發售作業極為順利。（楊樹煌攝）

▲排隊等候購買的人群眾多，不少民眾因久候微詞四起，經店家人員婉轉說明後，民眾都能釋懷。（楊樹煌攝）

武漢肺炎疫情升溫，造成口罩搶購之亂，中央採「口罩實名制」，由健保藥局販售，今6日正式上路，南投縣健保藥局自清晨5點多就見排隊人龍，所幸健保局的健保電腦在昨晚及時上線，大型藥局採取先發號碼牌下，讓發售作業流程極為順暢，少數較無經驗的藥局，因發放速度緩慢，讓民眾頗有微詞，而發生零星小衝突與爭執，但最後還是順利解決，一般發售作業大約在上午11時前都完成。

口罩販售實名制今天上路，民眾可持健保卡至健保藥局購買，埔里鎮最大型藥局幸福藥局今天清晨5點多就見排隊人潮，由於每個販售點每日配發250個口罩(200個成人口罩、50個兒童口罩)，幸福藥局早在昨晚就做好演練，事先已完成號碼牌製作，成人100張、兒童50張號碼牌，經核對好身分後，馬上發給號碼牌，讓無法排上的就民眾不必繼續再排隊，可改換至別家藥局購買，因此作業極為順利，全部發售作業約在上午10時全部發售完畢。

由於首日上路，人力較少又較無經驗的健保藥局，因電腦作業不熟，且未及時發給排隊的民眾號碼牌，讓他們在久候下又買不到口罩，因而發生多起爭執衝突，幸在藥局人員婉轉說明並逐一向怒氣衝衝的民眾道歉下，最後還是圓滿止息風波。

(中時 )