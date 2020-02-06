藥局門口貼有宣導文宣。（張亦惠攝）

口罩實名制6日正式上路，嘉義縣一共有121個服務點，人口數最多的鄉鎮民雄鄉共有25間健保特約藥局，不少藥局開賣半小時左右即售完，有的藥局則採取時段限定購買，如民雄的正道藥局就公告下午3點開賣。

上午8點多民雄街上就有民眾排隊等著買口罩，七星藥局藥師吳至鎧表示，系統約上午8點45左右開通，9點半左右就售完，操作上剛開始較順暢，每位民眾購買口罩時間約7至8秒即可完成，約至9點15左右系統可能因使用者多需要較多等待時間，但也約在半分鐘左右可完成購買。

嘉縣大埔鄉因無健保藥局，由大埔衛生所提供服務，大埔衛生所指出，上午9點開賣至10點半左右都仍有口罩，但因偏鄉老年人口高，成人口罩已接近售完，兒童口罩則還有26個左右可供應。

嘉縣衛生局表示，嘉義縣目前並無確診案例，截至2月5日通報15人，12人已排除，3人檢驗中，都在衛生局掌控下，一般健康民眾只要注意好個人衛生，勤洗手、避免出入公共場所，做好基本的防疫措施就可以了，不需要過度擔憂配戴口罩，讓防疫物資有效運用，「罩」福真正需要者。

(中時 )