參選國民黨主席的藍委江啟臣上午參加黨團大會前受訪。（趙婉淳攝）

國民黨立法院黨團擬針對武漢肺炎疫情提出紓困條例，編列500億元特別預算緩解產業衝擊，被綠營批刷存在感，國民黨團總召林為洲出席黨團大會前說，藍委想幫忙防疫，讓資源運用與行政處分更有效率，既然執政黨不買單，包含公聽會與紓困條例都先暫緩。

林為洲表示，推動紓困條例是要讓防疫的配套、資源可以更完整，比如補助產業受到行政處分衍生的損失，之所以急著開公聽會是希望緊急救援的防疫條例能早點完成，賦予行政單位多點籌碼，「奇怪！執政黨立委卻批評」，既然民進黨不認同，國民黨團就暫緩。

競選黨主席的藍委江啟臣說，黨團基於善意角度，除了反映民意，也提供建言給行政單位，讓防疫配套符合人民期待，外界不該用政治眼光視之，未來再找適當機會開公聽會，目前最重要的是協助防疫工作順利推動，勿讓台灣成為防疫破口。

國民黨低調促成讓台商包機返台的首批名單中，驗出第11例確診案例，對於中央委員徐正文對外宣布二次包機訊息，國民黨昨切割，未來將祭出黨紀，徐正文則被外界解讀為豬隊友。

對此，林為洲說，兩岸十分複雜，由於海陸兩會都沒辦法單獨完成武漢撤僑，才需要台商協會幫忙，「如果政府做得好就政府做，不需要徐XX或誰幫忙」，這次學到一次的教訓，未來一定要確認名單才上機，即使上飛機，若未經確認也不一定要讓他下機。

林為洲指出，確診的人在機上已經很不應該，何況讓他下機入境台灣，而同機的人都冒很大風險，恐成為疫情擴散的漏洞，不排除有後續包機返台作業，但一定要嚴謹處理。

(中時 )