口罩實名制今早上路，早上有販售發放口罩的藥局在開賣時間前早已大排長龍，為避免影響交通，有些藥局乾脆先發放號碼排，待開賣時間到時，民眾再來購買，不少民眾抱怨，拿號碼一趟，買口罩又要跑一趟，更有民眾跑了3、4家藥局，還是買不到，實名制上路，還是一樣亂。

健保口罩系統今早9點上線，有些藥局連了5、6次才順利上線，開賣後，由於上線藥局量大，連線卡卡，平均一位民眾上線要2分鐘，有的更久，藥房內一時被等待買口罩的民眾所塞滿。

藥局現場一位50多歲張太太本身有糖尿病、高血壓等慢性疾病，她自過年以來一直買不到口罩，臉上這個口罩已經戴了一星期了，回家後用酒精噴再用吹風機吹乾，今天早上到藥局來買，沒拿到號碼牌，還是沒買到，口罩實名制還是一樣亂。

陳小姐也抱怨，有些藥局早上賣、有些藥局下午賣，她跑了3、4家還是沒買到，她覺得口罩實名制還是不便民，應考量由里長依戶口名簿造冊，讓里民去買，應該會比較好。

(中時 )