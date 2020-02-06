八大公股加碼台股，以及外資在元月仍呈淨匯入走勢，台股走勢回穩。金融股今年也延續偏多動能，類股指數站回10日線。今早金融股由泛官股行庫帶頭第一金(2892)、彰銀(2801)、兆豐金(2886)、華南金(2880)和合庫金(5880)穩盤。

第一金將在本月27日舉行線上法說會，第一金投顧董事長陳奕光認為，台股受惠於高本益比、高現金殖利率「雙高」優勢，元月外資仍是匯入，去年外資買超台股（含上市櫃）金額逾新台幣2500億元，在全球資金派對未結束前，2020年台股市值挑戰40兆元不是夢。去年漲電子股，台積電(2330)股價上漲36％，聯發科(2454)漲幅逾8成，但台塑(1301)、中鋼(2002)去年股價還是負報酬，在資金流向考量下，今年原物料及金融股有表現機會。

彰銀2005年發行私募特別股，最終由台新金取得，並於2008年轉為私募普通股，彰銀今年初發布重訊，將就這筆私募普通股與近年產生的配股，補辦公開發行。彰銀即將於今年進行改選，隨龍巖大賣彰銀持股，退出經營權之爭，近半年泛公股及台新金兩方陣營均不斷進場加碼、增加持股；台新金釋出私募特別股與近年配股於公開市場買賣，推測可能是為董監事改選布局，增加籌碼。

合庫金去年賺176.1億元，創下成立以來新高，年增率10.05%，EPS為1.33元。子公司合庫人壽去年全年獲利7.49億元。合庫金控啟動獲利多引擎，去年全年旗下六家子公司全數獲利，金控獲利年增一成，主要源自銀行股債等財務操作收益，外匯與理財業務的手續費收入也頗為豐碩，另一獲利引擎合庫人壽投資型保單也大熱賣。

(時報資訊)