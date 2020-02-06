航太扣件廠豐達科(3004)1月營收2.23億元，月減2.15%，為近十個月以來新低，但年增率3.73%，相比去年同期小幅增長。

豐達科公司看好長期航太市場成長動能，加上部分貿易戰轉單效益，以及新增認證產品放量，預計今年營收可維持成長。

回顧短期營運表現，豐達科去年第四季營收未再創新高，單季營收約7.09億元，季減約6.3%，去年仍交出營收創新高的佳績，2019年全年營收28.16億元，年增23.55%。

受波音737 MAX事件影響，豐達科部分專用車削件出貨量下滑，去年第四季單月營收未再創新高，2019年受惠太市場需求熱絡，業績仍創下新高紀錄。

豐達科受惠航太引擎需求熱絡，2019年前三季營收21.06億元，創同期新高，年增率約30%；毛利率在30.5%水準；稅後淨利2.7億元，年增率也近3成，EPS 5.14元，2019年全年營運創新高可期。展望今年，由於去年營收規模基期墊高，今年成長幅度可能相對趨緩。

(時報資訊)