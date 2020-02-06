初春嚐旬味！東北角海濱除有碧海藍天美景，這裡也能嚐到來自大海的新鮮滋味！漁村媽媽們穿梭在長滿石蓴的海蝕平台上，在萬綠叢中尋找褐色的寶貝，原來是在採集春季限定的美味海藻-小海帶。

黃褐色看似不起眼的小海帶，是東北角季節限定的美味。（圖取自新北市漁業處官網）

貢寮漁家媽媽吳秀蓮表示，小海帶俗稱「腳白菜」或「鵝腸菜」，從元月到4月左右是產季，現在正是最佳的採收和享用季節。小海帶喜歡生長在潮間帶，尤其有海浪拍打的礁岩或是海蝕平臺上長得特別好，因此要特別選在退潮時才能採集。採回來的小海帶還有一道重要的工序，就是要一株一株檢查，把根部（藻類固著在岩石的部位）硬塊剪掉，避免吃到沙子影響口感。

吳媽媽說，小海帶最能吃到原味的料理方式就是清炒，滾水汆燙後，立即用冷水降溫，增加脆度，再另起熱鍋，以蔥段、薑片和辣椒提味，放入小海帶大火快速拌炒，簡單調味後就可以上桌了！帶著清香的海味，滑順又爽脆的口感，是這個時節最對味的道地美食！

漁家媽媽來回穿梭徒手採集小海帶。（圖取自新北市漁業處官網）

東北角沿岸地形變化多樣，且位於黑潮及大陸沿岸流兩大海流的交匯處，漁業資源相當豐富，當季的漁產品有貢寮鮑、黑毛、白毛、紫菜以及這次的主角-小海帶等。

元宵、西洋情人節將屆！歡迎大小朋友來趟東北角的輕旅行，沿著海邊欣賞磅礡的海景之外，也歡迎到在地海鮮餐廳享用最當季的海洋美味。

(中時電子報)