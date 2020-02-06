彭蕾卸任支付寶法定代表人和董事 11:332020/02/06 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 阿里巴巴持續進行旗下業務高層的人事變更，元老彭蕾近期卸任支付寶法定代表人和董事，螞蟻金服董事長井賢動接任法定代表人，支付寶總裁倪行軍接任董事。 證券時報報導，天眼查數據顯示，1月22日，支付寶的運營主體支付寶（中國）網路技術有限公司發生工商變更，彭蕾卸任法定代表人和董事，其中法定代表人由井賢棟接任，董事由倪行軍接任。 包括馬雲在內，阿里巴巴多位開國元老持續卸下重擔由其他高管接手。2018年4月，馬雲發內部信宣布，彭蕾將卸任螞蟻金服董事長，螞蟻金服CEO井賢棟將兼任董事長一職。 (工商 ) #支付寶 #彭蕾 #螞蟻金服 也許您會感興趣 推薦閱讀 財經熱門新聞 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 疫情有藥救？美股飆漲近500點 台股大漲百點 - 財經 創心醫電品牌ODM並進 今年營收增三倍 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 確定再延兩周 崑山台廠被通知25日才開工 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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