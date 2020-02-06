阿里巴巴持續進行旗下業務高層的人事變更，元老彭蕾近期卸任支付寶法定代表人和董事，螞蟻金服董事長井賢動接任法定代表人，支付寶總裁倪行軍接任董事。

證券時報報導，天眼查數據顯示，1月22日，支付寶的運營主體支付寶（中國）網路技術有限公司發生工商變更，彭蕾卸任法定代表人和董事，其中法定代表人由井賢棟接任，董事由倪行軍接任。

包括馬雲在內，阿里巴巴多位開國元老持續卸下重擔由其他高管接手。2018年4月，馬雲發內部信宣布，彭蕾將卸任螞蟻金服董事長，螞蟻金服CEO井賢棟將兼任董事長一職。

(工商 )