轟動腐女族群，由「BL漫畫界天后」Kou Yoneda所著的人氣BL漫畫《鳴鳥不飛》，終於將以電影《鳴鳥不飛：烏雲密布》登上大銀幕。本作不僅年年登上「這本BL不得了！」排行榜，漫畫近期推出第六集，更強勢問鼎第11屆「BL Award 2020」大賞的「最佳系列」、「最佳攻」、「最佳受」三項大獎！驚人的是，就連人氣男星福山雅治都深陷它的迷人魅力，在廣播節目中力讚是「超棒名作」，他似乎也想嘗試演出BL作品，更開玩笑說：「說不定我就不會用福山雅治，會換個名字來演BL劇。」

《鳴鳥不飛》故事講述變態黑道二當家，同時也是被虐狂0號受的「矢代」，愛上對他忠心耿耿，卻因為某個原因而無法接受他的健壯保鑣1號攻「百目鬼」，兩人虐心不已的虐戀故事。 原著作者Kou Yoneda將北野武獨樹一幟的暴力美學延伸到漫畫當中，更跳脫一般BL作品的角色設定，不把其中一方角色塑造得過度柔弱且女性化，反而是在俊美的外表之下，保留男子氣慨的個性，並細膩捕捉男性的心理與情感變化。

這也讓本作轟動腐女族群，甚至還吸引到非腐女的男女觀眾，其中最知名的影星，就屬跟BL形象完全不搭嘎的福山雅治。有粉絲在廣播節目中詢問福山雅治有沒有讀過BL作品？從此開啟他對BL的興趣，之後甚至每星期都會在節目中大聊BL話題，甚至掛保證：「《鳴鳥不飛》真是超棒名作。」就連原著作者Kou Yoneda聽到也受寵若驚，在自己的推特表示：「活著真好…」本片將在2月27日（四）於台灣上映。

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(中時電子報)