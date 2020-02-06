改編自人氣同名漫畫《電影版 輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》，由「顏藝美少女」橋本環奈、「天然呆偶像」平野紫耀主演，在日本上映6天內吸金6億日圓，最終票房突破20億。故事以一所貴族高中為背景，敘述學生會會長．白銀御行（平野紫耀 飾）與副會長．四宮輝夜（橋本環奈 飾），為了讓對方向自己告白，而展開一場熾熱的戀愛頭腦戰。

橋本環奈電力超強，平野紫耀形容她「就像電擊棒一樣」。（圖／車庫娛樂提供）

劇中男女主角即使對彼此有好感，卻因為自尊心太高而無法向對方告白，被問到是否有因自尊心而無法做的事，平野紫耀表示自己不會跟隨流行，他說：「與其說是要貫徹自己的想法，不如說是會為跟隨流行的自己感到羞愧。」對於近期在日本掀起一陣「珍珠奶茶風潮」的現象，平野紫耀表示：「我國小時就曾自己做來喝過，現在原宿終於追上我了。」顯露出驕傲的一面。橋本環奈則笑著附和說：「能自己創造流行真棒呢！」

片中有一場十分關鍵的戲，是男主角用手指碰了女主角的嘴唇的場面，令觀眾都感到小鹿亂撞，跟著心動不已。不過，據說當時平野紫耀的手指一碰到橋本環奈的嘴唇，馬上就產生了靜電，還出現了「啪啪」的聲音，工作人員也當場驚呆，平野紫耀更大讚：「橋本環奈電力很強喔，就像電擊棒一樣！」對此，橋本環奈也笑說：「真的嚇了一跳，但平野紫耀也是很容易會有靜電的類型，覺得這不只是我的錯。」被問到想成為什麼樣的天才，平野紫耀表示想成為「全能型天才」，他說：「想成為會縫紉、又懂昆蟲之類的人，所以想成為全能的天才。但女生是不是比較喜歡有缺點的男生呢？」這令橋本環奈忍不住吐槽：「怎麼回事？怎麼突然一副醒悟的模樣？！」電影2月7日在台上映。

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(中時電子報)