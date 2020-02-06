宜蘭縣消防局今天(6日)獲報，蘇花公路121公里處有一輛北上大客車與一輛南下的小貨車發生車禍，有4人受傷，消防局已派員前往救援，將4名傷者送往醫院治療。

消防局表示，小貨車副駕駛座乘客頭部外傷意識昏迷，另名乘客乘客左額撕裂傷，意識清楚，客運駕駛右腳掌疼痛，意識清楚，小貨車駕駛意識清楚，已送往醫院救治。

(中時 )