蘇花公路大客車對撞貨車 4人輕傷 11:322020/02/06 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇花公路在今天上午發生車禍，有4人受傷送醫。(宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣消防局今天(6日)獲報，蘇花公路121公里處有一輛北上大客車與一輛南下的小貨車發生車禍，有4人受傷，消防局已派員前往救援，將4名傷者送往醫院治療。 消防局表示，小貨車副駕駛座乘客頭部外傷意識昏迷，另名乘客乘客左額撕裂傷，意識清楚，客運駕駛右腳掌疼痛，意識清楚，小貨車駕駛意識清楚，已送往醫院救治。 (中時 ) #蘇花公路 #車禍 #對撞 #意識 #小貨車 #消防局 #乘客 #醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸軍隊抽組醫護人員 承擔火神山救治任務 12:262020/02/02 兩岸 武漢火神山醫院明啟用 雷神山醫院趕工中 21:012020/02/02 兩岸 北京醫療隊馳援武漢 04:102020/02/03 焦點新聞 欠賭債 台大醫院女約聘員A走316萬 15:272020/02/03 社會 聯結車撞8汽機車1死3傷 飛越護欄驚悚畫面曝光 16:042020/02/03 社會 消防員救火爬梯摔落 將淘汰老器材 19:392020/02/03 社會 2020武漢風暴》驚！北京確診武漢肺炎212例 過半數為群聚感染 20:092020/02/03 兩岸 【水牛伯很硬3】撇除意識形態 民眾黨盼與時力拚民生 07:232020/02/04 政治 鹽水蜂炮將開炸 台南市消防局檢查炮城顧安全 10:232020/02/05 生活 嚴陣以待 桃消防局訂防疫SOP 04:102020/02/06 地方新聞 社會熱門新聞 小護士進手術室暈了 醒來處女膜被重建 那裡也粉嫩緊緻 - 社會 男大生刮刮樂中百萬好煩 原來他怕發生這事 - 社會 台男遇天菜妹 激戰兩天一夜 結局讓人顫抖 - 社會 靠夫上位？武漢P4病毒所美女所長 升官像坐直升機 - 社會 豪放女高中生摩鐵玩3P 男友情人節收激戰片…男主角是別人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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