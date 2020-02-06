大陸受到武漢新型冠狀病毒疫情影響，讓企業復工時間出現疑慮，但據貴州茅台官方微博消息指出，茅台集團黨委書記、董事長李保芳日前主持召開黨委會時指出，明確表達於2月13日復工復產。

據新浪財經報導，該會議中認為，受突發疫情影響，短期內市場可能會受到一定影響，但從全年和長期來看，大陸經濟發展的基本面不會改變，總體上升趨勢不會改變，品牌集中度加強的趨勢甚至可能帶來新的機遇。

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(旺報 )