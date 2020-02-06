世界衛生組織（WHO）每日發布武漢肺炎疫情報告，不但將台灣矮化，列在中國項下，2月5日發佈的最新疫情報告又將台灣不當改名為「台北及周圍地區」。對此，外交部發言人歐江安今天表示，台灣是台灣，台灣不是中華人民共和國的一部分，我們要對WHO表達嚴正抗議。

WHO發布的疫情報告不但將台灣列在中國省份區域及城市項下，1月22日疫情報告以「中國，台灣」（Taiwan, China）稱呼台灣，23日更改為「台北直轄市」（Taipei Municipality），25日又改成台北（Taipei），2月5日又將台灣改名為「台北及周圍地區」（Taipei and environs）。

歐江安說，WHO昧於事實與荒謬的行徑，多次以錯誤明稱矮化我國，我方表達嚴正抗議並持續要求更改。WHO堅持己見，立場一面倒向中國政府，一系列失當發言還有錯誤行徑，全世界都看到了，因此今年全世界支持台灣參與WHO的力道更勝於以往，支持的聲音更大聲、層級也更高。

歐江安反問WHO到底要幫台灣改幾次名字？她強調，我們名字就台灣，正式國名叫中華民國，我們不是台北、不是周遭地區，台灣絕對不是中華人民共和國的一部分，也不要把台灣的資料列在中國項下。

(中時 )