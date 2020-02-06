武漢肺炎疫情攀升，全球陸續出現病例，滯留大陸武漢台人第一波專機返台247人中，先是傳出安插數十名陸配於其中，此外不在協調名單中的3人，1人更是確診病例，也讓協調名單的湖北後援會會長徐正文引發爭議，對此男星焦糖哥哥難掩怒火砲轟：「到底有何居心」。

首批從武漢返台專機，爆出不在名單內的3人，出現1例確診，讓湖北後援會會長徐正文成為眾矢之的，遭轟「就是害慘在武漢的台灣人、衝康我們防疫團隊的元兇」，對此焦糖哥哥臉書PO文怒斥：「中國國民黨與徐正文在班機中偷塞不在名單內的三個人，而其中一位剛好就是武漢肺炎的帶原者，你們到底有何居心」?

陳嘉行臉書全文。（圖／焦糖 陳嘉行 Brother Caramel臉書）

對於首批專機返台名單出現爭議遭轟，徐正文表示原本掌握人數是244人，未料後來「多了3人」，一度淚灑記者會，不過仍舊難掩眾怒，焦糖哥哥更貼出陳時中在記者會上落淚影片，無奈感嘆：「衛福部拼成這樣」。

(中時電子報)