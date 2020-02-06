購買口罩實名制6日上路，民眾排隊領購口罩，每人限定2個。〔謝明俊攝〕

頭份許多健保藥局早上8點開始發號碼牌，不到1個小時就發完125個號碼牌。〔謝明俊〕

購買口罩實名制6日上路，有藥局安排錯開領購口罩時間，免去排隊人潮。〔謝明俊攝〕

購買口罩實名制6日上路，頭份部分藥局出現排隊人潮。〔謝明俊攝〕

實名制購買口罩，6日首度上路，記者走訪頭份多家健保藥局，發現由於全國太多藥局同時上線，造成健保卡連線卡卡，甚至造成當機，每發售一人次口罩，就得花上近5分鐘，直到過了10點半，連線速度才比較快，有些藥局因人力不足，是採取領號碼牌及發售口罩的時間錯開方式辦理，免除了大排人龍的問題。

全國各地健保藥局6日起協助發售口罩，苗栗頭份市內多數藥局都是採取發放號碼牌後，再行發售口罩方式處理，多數藥局都在早上8點開門就開始發放號碼牌，所以8點不到，多家藥局門口就出現排隊領號碼牌的人龍，每家藥局都是限量250個口罩，其中50個是兒童口罩，每人限購2個，所以每家藥局每天都準備了125個號碼牌，發完即停，多數藥局在開始發放號碼牌後不到一個小時就放發完畢。

部分藥局因人手不足，所以將領取口罩時錯開至下午時段，並呼籲民眾分開時間前往領購口罩，以免與其它購藥或是領取處方用藥民眾混在一起，造成人力無法負擔，也免除藥局前方出現排隊人龍的現象。

其中，頭份的民昌藥局從8點開始發放號碼牌，不到半個小時就發放結束，藥局從9點開始健保連線發售口罩，立刻就有領到號碼牌的民眾前來領購，出現排隊現象。由於這套健保連線系統，是特別為了民眾購買口罩而臨時設計發放至各健保藥局啟用，由於同時間有太多藥局同時連線，剛開始出現連線不易，連線卡卡的狀況，甚至還會出現當機，平均每發售一分口罩，要花費近5分鐘，直到過了10點30分後，連線速度才變得比較快。

(中時 )