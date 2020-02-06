口罩實名制上路，全國藥局、衛生所同步上線，造成健保卡連線大當機。（巫靜婷攝）

口罩實名制6日起正式上路，苗栗縣民可持健保卡到全縣134家健保特約藥局，購買1份2片口罩，今日為星期四，依規定身分證字號尾數為偶數者可購買，泰安、獅潭、南庄、造橋等4鄉，因無健保藥局，委由衛生所販售，上午除了出現健保卡連線當機問題，獅潭鄉更有長者搞錯日期，買不到口罩破口大罵。

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