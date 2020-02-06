社團法人中華國際嘎檔巴佛教總會總會在台灣燈會宗教區設置專區，蒙古包造型也成為燈會打卡熱點。（中華國際嘎檔巴佛教總會提供／台中馮惠宜傳真）

就在武漢肺炎造成全球防疫大作戰之時，2020年台灣燈會即將在日8日於台中后里登場，其中在后里花博園區設有好神宗教燈區，中華國際嘎檔巴佛教總會在專區中展出來自世界各地的舍利子，並設有許願池，讓民眾透過此殊勝因緣，為自己及全球祈福。

中華國際嘎檔巴佛教總會在台灣燈會好神宗教燈區設罝藏傳佛教區耗時一個月完成，整個燈區為蒙古包造型，裏頭有有色彩繽紛的西藏傢具、莊嚴的尼泊爾講經寶座、華麗的水晶燈把尤如皇宮一般，現場也舉辦『2020台灣台中燈會暨第八十六屆佛陀與諸大弟子舍利文化與藝術世界大展』展示來自全世界數十個國家佛教千年聖物佛陀舍利子，供大眾瞻禮。

社團法人中華國際嘎檔巴佛教總會總會長依尊第十八世種菟仁波切指出，每年台灣燈會吸引數以千萬人潮蒞臨參觀，透過展示佛陀與諸大弟子舍利的燈區，讓民眾在欣賞傳統花燈的同時，誠心瞻禮佛舍利，真誠地祈禱，為新年奠定吉祥的開始。尤其目前全球都受到武漢肺炎疫情衝擊，希望透過台灣來反射到世界，促進全球的穩定。

(中時 )