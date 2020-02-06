公主郵輪確診病例今早升為20例，基隆市長林右昌於6日上午到Hit Fm台北之音「周玉蔻嗆新聞」受專訪時表示，鑽石公主船上已有社區感染，基隆市往後五天是關鍵。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

公主郵輪確診病例今早升為20例，基隆市長林右昌於6日上午到Hit Fm台北之音「周玉蔻嗆新聞」受專訪時表示，鑽石公主船上已有社區感染，基隆市往後五天是關鍵。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

公主郵輪確診病例今早升為20例，基隆市長林右昌於6日上午到Hit Fm台北之音「周玉蔻嗆新聞」受專訪時，被問到公主郵輪1月31日到訪過基隆，當時確診病例是否有下船傳染給基隆在地市民的可能性，林右昌則指出，目前名單還尚未得到確認，需要待疾管署去確認後才能得知，而被問到當初下船是否知情，他則簡單指出，「旅客出入境都不會、是否下船不會跟市政府通報」，港務分公司歸交通部管轄。

周玉蔻提到若確診病患載1月31日下船時，有來到基隆市區走動，這樣市民都會有患病機率，並詢問市府是否有特別的安排或相關措施，林右昌指出，任何的後續疾病管制都是配合中央及疾管署負責來處理，基隆市政府就是完全配合，而目前因為防疫知識已建立，市民就比較不會恐慌，理性的部分出來，不要有人做怪做亂，台灣疫情就會穩定。

目前鑽石公主號又發現十起確診，他則表示，鑽石公主船上已有社區感染，基隆市往後五天是關鍵，目前從31日起，基隆只有發現13例疑似案例，目前已排除12例，往後五天若疑似案例沒有增加，公主郵輪造成的危機就比較解除，基隆就很安全，但他強調，還是要持續去追蹤確診的人有去過哪裡，防疫沒有過度的，若真的發生就來不及了。

(中時 )