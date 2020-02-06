Youtuber網紅Apple、泰辣，去年中秋節時在「到處瘋女人」頻道上，播出「最愛鳳梨酥」的評比影片，指知名鳳梨酥業者佳德品質讓其失望，事後佳德提告2人誹謗。台北地檢署認為2人並非單一針對佳德產品拍片，口感認定屬個人觀感，沒有誹謗惡意，將2人不起訴處分。

去年6月，Apple、泰辣，在Youtube上播出「鳳梨酥排行榜！以前很愛的鳳梨酥竟然變超難吃？！」影片，有11萬餘人觀看。內容提及「佳德可能因為年節趕工出貨品質不佳」，並並稱「以前是粉絲現在很失望」。

片中Apple一度提到「我們會不會被佳德告」，泰辣則回答「我們很誠實」，事後佳德認為不可能因為趕工而降低品質的狀況，2人在網路上的言論，已侵害其商譽，控告2人誹謗。

檢方調查時，2人辯稱僅是單純的心得分享，沒有刻意誹謗佳德，檢方採信2人說法，將2人不起訴處分。

(中時 )