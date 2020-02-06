美國共和黨聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）今天嚴苛地批判了總統川普，他和黨不同調，在參議院審理川普彈劾案時主張川普濫用權力有罪，是唯一跑票的共和黨議員。

聯邦參議院今天就彈劾川普的兩項條文進行表決，一如預期，川普在共和黨掌控過半席次的參院全身而退。川普因試圖對烏克蘭施壓，要求調查可能成為11月3日總統大選對手的前副總統拜登（Joe Biden）而遭彈劾。

羅姆尼在參院議場發表激動的演說表示：「破壞一場選舉，只為了自己能夠連任，或許是我能想像、最侮辱與最踐踏自身就職誓言的事了。」

羅姆尼在第1項彈劾條文，也就是指控川普濫權的條文表決時，與參院45位民主黨人以及2位無黨籍議員同樣主張川普有罪，但第2項妨礙國會調查的彈劾條文，羅姆尼則主張川普無罪。

羅姆尼是美國史上首位在表決中主張同黨同志有罪的參議員。前總統柯林頓1999年遭彈劾、約翰遜（Andrew Johnson）1868年遭彈劾時，同黨議員沒人跑票。

川普之子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）表示，羅姆尼應該被驅逐出黨，「他以前弱到沒辦法打敗民主黨人，所以他現在加入了他們」。

羅姆尼曾任麻州州長，2018年以6成3的得票率輕鬆當選猶他州聯邦參議員。他2024年將競選連任，屆時勢必會在黨內初選面臨挑戰。

(中央社)