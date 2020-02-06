大陸武漢新型冠狀病毒的疫情持續延燒與受到關注，恒大集團首席經濟學家任澤平6日發表對抗疫情的觀點，認為考慮到疫情的高傳染性和長潛伏期，當前總體戰略應是犧牲一定的經濟代價，將疫情集中消滅在2月，換取疫情的儘快控制、後面的安全復工以及經濟的明顯恢復。

據新浪財經引述任澤平說，應發揮集中動員的體制優勢，速戰速決，讓運輸、快遞、超市零售、關鍵物資的生產製造業等行業儘快復工；餐飲、旅遊、娛樂等聚集性行業可以不著急復工。

(旺報 )