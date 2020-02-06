消息人士透露，鴻海集團預計下周起在中國的工廠將逐漸復工，但受到武漢肺炎疫情影響，可能還需要再一到兩周時間才能恢復全面生產。

路透報導，消息來源透露鴻海(2317)已經向中國當局提出工廠復工申請，但中國為了防堵武漢肺炎疫情擴散已實施各種旅行禁令，因此鴻海在中國的工廠不可能在2月底前全面恢復生產。這可能對全球科技供應鏈造成衝擊，也恐將影響鴻海對蘋果等客戶的出貨。

消息人士表示，中國已經關閉部分地方的道路，沒有人能確定工人能否及時返回工作崗位，而為了達到全中國各地方政府設下之各種不同的復工條件，公司高層已陷入混亂局面。「自2月10日算起，全面復工至少需要一到兩周時間」。消息來源並表示，工廠停工肯定將影響鴻海2020年的獲利表現，至於影響程度，公司還在評估當中。

鴻海對此表示，公司不對特定生產計畫發表評論，但已經採取措施，以確保能繼續達成所有製造義務。

(時報資訊)