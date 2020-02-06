POS廠飛捷（6206）去年聚焦提升獲利，以調整組織、客群及產品結構強身轉型，耕耘成果可望逐步收割，今年營收及獲利均目標重返雙位數成長。飛捷今日股價開高後放量穩揚，最高勁揚5.39％至76.2元，早盤維持逾4.5％漲幅，位居工業電腦族群漲勢前段班。

受台股鼠年開紅盤重挫影響，飛捷股價走勢同步震盪，但跌幅明顯受控，4日起即止跌轉升，以今日盤中最高點76.2元計算，3天漲幅已達1成。三大法人鼠年開紅盤迄今持續力挺，5日合計買超飛捷346張。

飛捷因應POS市場競爭加劇、中美貿易戰致使市場需求轉守，去年針對內部組織、人才、產品、客群均進行調整，捨棄承接低毛利的入門POS產品，朝精緻服務、自助服務、高階產品及視覺辨識等4方向布局，聚焦提升毛利率表現。

飛捷2019年自結合併營收53.3億元，年減18.86％，為近4年低點。去年前三季毛利率34.62％，較前年同期28.85％顯著提升，歸屬母公司稅後淨利5.78億元，年減12.97％，衰退幅度低於營收，法人預期全年每股盈餘可望與2017年5.06元相當。

展望今年，飛捷行銷中心總經理徐嘉宏表示，在主力的歐美地區均有新專案，首季接單狀況良好，訂單需求量優於去年同期，搭配產品結構優化，目標帶動全年營收及獲利均能繳出雙位數成長。法人預期，飛捷今年營收成長幅度可望上看15％。

徐嘉宏指出，飛捷去年擴大對自助服務機（KIOSK）、行動POS、觸控平板（Panel PC）等新產品投資，以增加市場滲透度及覆蓋率，今年專案接單能見度良好，以單價及毛利較高的KIOSK動能最強，營收可望成長達5成，營收貢獻有機會超越行動POS。

行動POS方面，徐嘉宏指出，去年接獲的中國大陸連鎖咖啡業者專案訂單，今年出貨動能持續，加上接獲歐美博弈應用專案，今年營收亦可望成長達雙位數。整體而言，希望3者合計營收貢獻可自20％提升至26％、朝3成目標邁進。

不過，匯率及零組件供應為目前最大不確定變數。製造中心總經理卓君弘表示，武漢肺炎疫情導致中國大陸延後復工，為已確定的未爆彈，目前零組件供應至2月底無問題，但3月尚無法完全滿足所有訂單需求，現階段因尚未復工，還無法預期影響程度。

卓君弘指出，飛捷所需零組件在兩岸均有供應商，預期可調整下單比重降低影響，標準品亦有些許備料，預期對毛利率影響不大。由於業務以專案接單為主，至多為出貨時程遞延、不會斷鏈掉單，在最保守情況估算，預期營收及獲利仍能維持成長。

(時報資訊)