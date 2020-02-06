武漢肺炎疫情利空以來，三大一線板卡技嘉（2376）、微星（2377）及華擎（3515）不但抗跌，其中華擎股價更在昨天突破百元，今早再大漲逾6個百分點，創104年8月以來新高價。法人看好華擎今年持續衝刺伺服器業務，加上板卡及迷你電腦本業亦繼續增溫，三大法人相繼相碼推升股價。

板卡產業在歷經去年清理庫存的利空後，供應鏈預期今年第二季前後Intel新一代的Comet-Lake平台CPU推出後，因腳位設計不同、將帶動一波主板的換機潮，新平台同時也將升級支援USB 4功能，屆時將為整體主板市場注入活水；至於在顯卡部分，包括NVIDIA及AMD新世代的7奈米製程GPU新品將陸續推出，業界對今年下半年的市況展望看法樂觀，尤預估今年遊戲開發大廠針對ray tracing光影追蹤技術的支援將進一步釋出更多大作，對顯卡市場的升級需求亦可望帶來增溫效益，成長幅度估將明顯優於主板的增長。

華擎(ASRock Inc)今年初宣布將由知名通路商捷元公司及威健實業負責台灣區DeskMini系列產品總代理。華擎科技DeskMini系列 一向以創新且領先業界的設計獲得市場青睞。台灣目前販售的型號包含DeskMini A300及DeskMini 310。DeskMini A300為世界首款AMD Mini STX迷你電腦，可支援高達32GB DDR4-2933MHz的高速記憶體並提供優異的處理器與3D顯示效能，並且最多可安裝四個儲存裝置，還能支援三螢幕同時輸出、M.2 Wi-Fi模組以及多種選購配件，是一款可輕鬆搭建家用娛樂與儲存的迷你主機。

華擎科技DeskMini 310搭載Intel H310晶片組，最多可安裝32GB DDR4-2666MHz的記憶體和兩個2.5吋SATA硬碟，還能額外再安裝一個Ultra M.2(2280)PCIe Gen3 x 4高速固態硬碟。此外，DeskMini 310也能搭配多項選購配件，包括USB 2.0擴充連接埠、VESA螢幕背掛架以及Wi-Fi ac模組，以滿足消費者不同的使用需求。

(時報資訊)