銅箔基板廠—台光電(2383)、聯茂(6213)及台燿(6274)公布1月合併營收，其中台光電因湖北黃石廠營運佔比甚低，且客戶訂單穩定，1月合併營收較去年同月成長6.58%，台燿亦微幅優於去年同月，聯茂則因1月工作天數較去年同月少，營收較去年同月衰退，今天3家公司股價聯袂走高。

新冠狀病毒疫情延燒，大陸地區全面延後開工，台光電黃石廠全面備戰，不過由於黃石廠佔公司營收比重仍低，且客戶訂單穩定，1月合併營收未受到疫情明顯衝擊。

台光電1月合併營收19.64億元，月減12.13%，年增6.58%；台光電表示，黃石廠區於2019年第4季開始試營運生產，處於訓練員工及取得客戶驗證階段，2019年10月到12月產值營收佔公司合併營收約3.3%，目前大陸廠區並無任何員工有發現感染案例，公司將持續密切關注疫情狀況，並持續進行各廠區之檢疫相關措施。

今年1月因逢農曆年，工作天數較去年同期少，但台燿1月合併營收為14.16億元，略高於去年同月，月減12.64%；聯茂則因1月工作天數低於去年，1月合併營收為16.08億元，年減15.6%。

不過，儘管銅箔基板廠1月營收普遍未受影響，但大陸地區自1月23日湖北武漢封城至今已有27個重要城市採取嚴格人員進出管制，大陸地區主要生產重鎮也全面延後復工日期，在生產幾乎全面停擺下，台光電、聯茂及台燿亦靜待復工之日，希望能在復工後儘速出貨，降低疫情對公司營運的影響。

(時報資訊)