農曆年節碰到武漢肺炎疫情爆發，加上氣候濕冷，連帶影響民眾出門意願，不少消費者此時選擇線上看屋，信義房屋官網除了提供720度互動看屋、更有「即時聊」功能，讓民眾不出門也能掌握物件資訊，統計今年春節連假線上看屋人數較去年同期增加2成，實際有購售屋需求的比例也增加約1成6，進一步統計網友熱蒐區域發現，全台前三名行政區依序為板橋區、中和區及新莊區。

民眾出門意願降低，各種網路服務則在此時發揮功能，信義房屋數位流程發展部執行經理張雅翕建議民眾可先透過信義房屋網站搜尋、篩選想要的物件，系統根據使用者瀏覽的歷程逐次記錄並運算，當使用者下次進入瀏覽時，會根據使用者的瀏覽行為推薦合適物件，減少搜尋時間。再透過身歷其境的720度互動看屋瞭解物件更有臨場感，或是使用手機APP直接在地圖上圈選出想搜尋的條件，在家就可以訂閱收藏物件，或利用即時聊功能聯繫房仲，足不出戶也能輕鬆看屋。

信義房屋統計2020年1月23日~2月2日(小年夜至年初九）線上看屋數據，相較於去年農曆春節同期，每日透過官網或是手機APP線上看屋的訪客明顯增加2成，不光是物件搜尋，實際有購售屋需求的比例也有1成6左右。張雅翕表示，天氣冷加上疫情爆發，民眾選擇在家看電視跟滑手機，因而投入更多時間瀏覽物件。

年節期間在家鍵盤看屋的民眾，主要以搜尋板橋區、中和區及新莊區的物件最多。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，這幾區造成網友熱蒐的主因，絕大多數受惠環狀線通車的加持。由於新北環狀線第一階段開通後橫跨新店、中和、板橋及新莊，全線都在新北市境內，且人口密度高、市場規模大，平均房價也低於台北市，除了新北市通勤的民眾不用再繞到台北市轉乘其他線，很多在台北工作的人，也會選擇用時間換取較能負擔的房價及居住空間的地區。

(時報資訊)