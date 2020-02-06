亞德客-KY(1590)去年第4季繳出優於市場預期的財報，短期營收雖受疫情影響，但公司市占率持續攀升，內外資報告追捧，股價今天重回500元上，盤中漲幅達到6％。

亞德客去年第4季來自電子業客戶的營收成長10％、機械業成長2％、包裝機械成長11％、電池業成長45％、汽車業衰退10％，整體客戶接單情況不差，帶動第4季合併營收站上40.93億元，受惠於產品策略與組合，毛利率47.5％，較第3季提升，營業利益為10.72億元，稅後淨利為8.29億元，每股盈餘為4.38元，表現亮麗。

亞德客原本預定2月3日開工，不過為避免疫情干擾與配合當地政府相關居家隔離政策，寧波廠與佛山廠將於2月17日復工。在產能分配上，寧波廠約占總產能70％、佛山廠20％，台灣廠為10％，亞德客目前成品、原料庫存都約2個月，短期需求仍可支應，開工後公司認為產能利用率可快速拉升來生產。

本土法人報告認為，亞德客第1季流失的部分訂單，會在第2、3季回歸，且產業已經觸底並朝向2年向上循環，今年仍表樂觀。外資報告也指出，第1季受疫情衝擊，營收將年下滑7％，但在市占攀升、電子業需求改善、工廠升級下，第2季將可看到復甦，目標價紛紛上調至550元之上。

(時報資訊)