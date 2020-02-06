新型冠狀病毒疫情嚴峻，行政院繼昨天宣佈禁止全面禁止大陸籍人士入境後，今天中央流行疫情指揮中心又頒布新令，即日起全面禁止國際郵輪靠泊我國港口，築起海、陸、空的疫情防火牆。

指揮中心表示，今天上午收到日本通知，一名鑽石公主號的台籍旅客被確診為新型冠狀病毒感染，有鑑於近期陸續發生數例郵輪旅客或船員感染新型冠狀病毒肺炎之案例，考量國際郵輪屬人口密集、人員互動頻繁之高風險場域，中因此宣布自即日起禁止國際郵輪靠泊我國港口。

指揮中心指出，昨日我國接獲日方通知，該國衛生單位於2 月2 日經香港通知鑽石公主號郵輪1名港籍乘客被確診為2019-nCoV感染個案；該輪於2月4日返航橫濱後，日方即刻採取船舶檢疫與防疫措施；經調查計有台灣籍旅客22人與船員2人。

日方針對接觸過該確診個案且有呼吸道或發燒症狀之旅客與船員237名採檢測，於今日上午通知我方1名60餘歲台籍女性旅客確診新型冠狀病毒感染；該名旅客已移送日方指定醫院接受隔離治療。衛生單位並要求其他旅客儘量留在船艙中，至少待在船上檢疫14天。

(中時 )