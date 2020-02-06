Rakuten Monkeys樂天桃猿6日宣布全隊談薪完成，是今年中職各隊最快，且陳俊秀、黃子鵬、郭嚴文及林立皆獲得複數約。接下來全隊將於2月7日至10日赴石垣島參加門戶交流戰，展望新球季，專心備戰四連霸。

野手方面，陳俊秀獲兩年複數約，今年月薪72萬，2021年月薪達到80萬；郭嚴文談妥三年合約，今年月薪60萬元，2021年至2022年分別是68萬元、75萬元。林立簽下三年複數約，2020年的月薪從14.5萬元升至29萬元，接下來兩年月薪分別為35萬元以及40萬元。

新人王陳晨威月加薪10萬元，2020年月薪17萬元。余德龍加薪2萬元，2020年的月薪為21萬元。林承飛今年月薪23.5萬元，加薪5萬元；廖健富新球季月薪調升1萬元至19.5萬元。劉時豪新球季月薪17.5萬元，月薪減5000元。新球季林智平減月薪3萬元，月薪20萬元；詹智堯減薪2萬元，月薪20萬元。

投手方面，主戰投手王溢正合約在去年已再延長三年，今年月薪52萬，2021年至2022年分別是52萬元、55萬元。球團提供中繼王黃子鵬兩年約，2020年月加薪7萬元至25萬元，2021年月薪則來到30萬元。王躍霖執行第三年合約月薪40萬元。

翁瑋均月薪自6萬元加至11萬元，為投手群中加薪幅度最高。賴智垣月加薪1萬元，月薪8.5萬元。林逸翔和黃偉晟2020年月薪皆維持平盤9萬元與13.5萬元。洪聖欽的月薪調升3萬元來到月薪19萬元。張明翔月加薪2.5萬元，今年月薪8萬元、葉文淇月薪7.5萬元，加薪2萬元。

林柏佑今年月薪41萬元，減薪1萬元。陳禹勳、蘇俊羽、林樺慶與林國裕皆月減薪2萬元，新球季月薪分別為53萬元、8萬元、12萬元以及14萬元。

(中時 )