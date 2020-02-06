陳時中：即日國際郵輪禁靠港、鑽石公主號遊程將疫調 12:572020/02/06 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳時中(右)。（圖／報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鑽石公主號遊輪已有武漢肺炎確診病例，並曾在台灣上岸，有可能形成社區感染破口，衛福部長陳時中上午表示，即日起國際郵輪禁靠泊港口。 鑽石公主號繼有10人確診後，新一波檢查結果又有10人確認感染武漢肺炎，有一名是台灣女性。由於郵輪曾停靠基隆，旅客還轉往新北等地，引起社區感染疑慮。 陳時中在行政院會後記者會表示，對於可能的感染會進行疫調，另外，2月6日起國際郵輪禁止靠泊我港口。 (中時 ) #感染 #國際 #武漢 #肺炎 #鑽石 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸境外首起死亡病例 菲律賓染武漢肺炎陸男不治身亡 11:032020/02/02 生活 湖北徵用酒店、招待所 設置備用隔離場所 17:242020/02/02 兩岸 陸股風暴來襲資金大逃殺！ 台股早盤一度重挫逾300點 09:032020/02/03 財經 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 防武漢肺炎！北市動物園定期消毒 落實勤洗手 09:562020/02/03 生活 《台北股市》智慧機供應斷鏈風險有限，晨星喊進鴻海、大立光 10:342020/02/03 財經 防疫！ 色情業小姐嗔求恩客：不親親 10:582020/02/03 社會 竹檢快速偵結3件武漢肺炎假訊息 18:152020/02/03 社會 抹生理食鹽水防武漢肺炎病毒？世衛這樣回 19:042020/02/03 生活 滯留湖北台胞搭乘21：38班機返台 第二批5日成行 22:382020/02/03 兩岸 政治熱門新聞 「武漢肺炎」最新民調出爐 網看完：出乎意料！ - 政治 徐正文究竟是何許人也？身分遭網友大起底！ - 政治 武漢肺炎病例持續增加 台大教授算出終結時間 - 政治 國民黨完了？徐巧芯點名要「他」別再亂！ - 政治 不忍了！蔡政府防疫好棒棒？網PO心聲文痛批 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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