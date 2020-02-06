鑽石公主號遊輪已有武漢肺炎確診病例，並曾在台灣上岸，有可能形成社區感染破口，衛福部長陳時中上午表示，即日起國際郵輪禁靠泊港口。

鑽石公主號繼有10人確診後，新一波檢查結果又有10人確認感染武漢肺炎，有一名是台灣女性。由於郵輪曾停靠基隆，旅客還轉往新北等地，引起社區感染疑慮。

陳時中在行政院會後記者會表示，對於可能的感染會進行疫調，另外，2月6日起國際郵輪禁止靠泊我港口。

(中時 )