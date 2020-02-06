武漢首批台商包機近日返台，台商徐正文近日開記者會表示，是自己居中協助，但事後機上名單卻出現1名確診案例，引起台灣朝野憤怒。包機夾帶起政治風暴，也讓網友好奇徐是何許人也，網友紛紛起底，原來他對政治十分狂熱，去年還想參選立委，在網路引起熱議。

有網友在網路上po文指出，原來，徐正文2017年9月，他時任大陸哈爾濱台商協會常務副會長、北京市政協港澳台僑工作顧問，返台參選國民黨中央委員選舉，提出在大陸設立國民黨的台胞服務中心的訴求，並順利當選第二十屆中央委員。

除了常在台灣博媒體版面外，他也常遊走在大陸北方的對台單位中，2018年1月他就提出過建議台辦官員應兼任省副祕書長、加強與政府各級溝通，同年4月，他返台參加台北市家長協會總會選舉，順利連任為總會長。

除了台商身分，他也對政治抱有極大狂熱，2019年3月，徐正文表態參選，國民黨立委新北市第12選區(汐止、金山) 黨內初選提名。同月底，他被桃園市議員王浩宇指控，他身兼北京市、蘇州市特邀政協委員。徐正文則以全國台商會常務理事回應部分內容指控不實，同年5月，國民黨內初選，徐正文角逐失利，由前台北市副市長李永萍勝出。

2020年2月初，徐正文開了2次記者會，擅自宣布包機訊息，此舉讓陸委會資訊混亂。包機內乘客多數並未如陸委會要求的老弱病殘優先族群，還多了一小批非本國籍的陸配，甚至台商下機後檢測出1例肺炎確診案例，讓不少國人大感不滿和憤怒。

(中時電子報)