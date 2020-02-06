首批武漢包機返台名單受到爭議，其中還多出本來沒在名單上的3人，其中1名就是武漢肺炎確診病例，還有多名不是老弱婦孺優先名單，也上了飛機，引起外界砲轟，對此，婦產科名醫蘇怡寧也引用電影《鐵達尼號》事件，痛批「對於人性感到很失望」。

蘇怡寧得知武漢包機返台名單爭議後，透露「一整天都很怒，真正需要優先人道撤離的人在哪裡？」他本來希望這一切都不是真實的，但遺憾的是，似乎事情真相越來越清楚了，他並以108年前的《鐵達尼號》為例，指出當時也是兒童和婦女優先撤離。

而電影《鐵達尼號》橋段中，世界第一首富亞斯特四世和銀行大亨古根海姆，在危急時，並沒有選擇自私的上救生艇，亞斯特四世將懷有5個月身孕的妻子，送上救生艇後，把位置讓給三等艙的愛爾蘭婦女，即使他資產多到可建造十幾艘鐵達尼號，而古根海姆給太太留的紙條上，寫道：「這艘船不會有任何一個女性，因我搶佔了救生艇的位置，而剩在甲板上。我不會死得像一個畜生，我會像一個真正的男子漢。」

雖然電影可能有點誇大，但事實上，49%的兒童、26%的女乘客、82%的男乘客和78%的船員死亡，這樣的懸殊比例，應該也離事實不遠，所以看到有急需返台的民眾，無法搭上包機，讓蘇怡寧痛批：「今天我對於人性感到很失望，但更多的是憤怒。」

(中時電子報)