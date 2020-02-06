據農委會統計，使用國產可溯源食材的學校午餐每天供餐人數約186萬人，每天供應蔬菜350噸，中央流行疫情指揮中心日前宣布高中以下學校延至2月25日開學，預估影響第一週1750噸蔬菜供應量。

農委會主委陳吉仲指出，目前市面蔬菜價格穩定，根莖、瓜果、花菜及多數短期菜可儲藏、延後採收，轉供應市場、國軍或量販業者等約1630噸，影響不大；影響較大為120萬噸供應營養午餐的120公噸的有機短期葉菜類，因採收期較短銷售不易。

農委會針對「契作專供學校午餐，而且具有機或產銷履歷驗證的農民」，如果有小包裝供貨能力的農民，協調運銷農民團體送往台北、新北、台中、高雄、屏東等具有產銷履歷及有機交易專區的果菜市場，約可處理20公噸；媒合國軍、零售專賣或量販通路的供應單位採購約100公噸；其餘的葉菜，農委會不排除採購直接供應給食物銀行等慈善機構。

(中時 )