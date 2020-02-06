路透報導，國際原油期價周四連兩日上漲，因外傳中國冠狀病毒治療可能出現進展，令投資人信心回穩，預期中國這個全球最大石油進口國的燃料需求可望反彈。

布蘭特期油周四走揚0.98美元或1.8％至每桶56.26美元，前一日收漲2.4％。美國西德州中級原油勁升1.08美元或2.1％至每桶51.83美元，周三收漲2.3％。

由石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯代表召開的OPEC+技術會議周四將再延長一天，期盼能尋求共識，分析師表示，俄羅斯顯然不願意擴大減產，是該會議延長的原因。

(工商 )