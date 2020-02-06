投資人信心回穩 油價連兩天上漲 12:042020/02/06 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，國際原油期價周四連兩日上漲，因外傳中國冠狀病毒治療可能出現進展，令投資人信心回穩，預期中國這個全球最大石油進口國的燃料需求可望反彈。 布蘭特期油周四走揚0.98美元或1.8％至每桶56.26美元，前一日收漲2.4％。美國西德州中級原油勁升1.08美元或2.1％至每桶51.83美元，周三收漲2.3％。 由石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯代表召開的OPEC+技術會議周四將再延長一天，期盼能尋求共識，分析師表示，俄羅斯顯然不願意擴大減產，是該會議延長的原因。 (工商 ) #油市 #油價 也許您會感興趣 推薦閱讀 油價染時疫 再度遁入熊市 04:092020/02/02 全球財經 油價恐坐溜滑梯 能源基金堪慮 04:102020/02/04 投資理財 《國際油價》冠狀病毒疫情打壓，周一國際原油跌逾一年新低 10:002020/02/04 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 20:262020/02/04 財經 國際油價遭熊吻 力守50美元 04:102020/02/05 財經要聞 《國際油價》經濟放緩擔憂，周二國際原油期貨跌1％ 10:172020/02/05 財經 疫情恐衝擊需求 油價走軟 18:302020/02/05 財經 美伊、肺炎接踵 油價暴漲暴跌 04:092020/02/06 焦點新聞 商品期貨趨勢專欄－陰霾籠罩 油價持續走軟 04:102020/02/06 證券．權證 《熱門族群》台塑四寶隨油價反彈，陸經濟放緩仍為隱憂 09:432020/02/06 財經 財經熱門新聞 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 財經 疫情有藥救？美股飆漲近500點 台股上漲百點 - 財經 疫情燒到！股王又落難 2月恐悲劇 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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