繼晶圓代工龍頭台積電(2330)於年前法說會對本季營運不看淡定調後，聯電(2303)昨日舉行法說會預期本季營收持穩上季高峰，同步淡季不淡，聯電並透露8吋晶圓產能相當吃緊，預料8吋晶圓代工廠世界先進(5347)本季營運也將有不淡之表現。

聯電2019年第四季因併入日本廠，營收418.49億元、季增10.9%，創歷年單季新高。聯電預估，2020年第一季晶圓出貨量與產品平均價格(ASP)與上季持平，淡季不淡；全年來看，公司預期，2020年晶圓代工業產值將成長高個位數(7~9%)，並在日本新廠貢獻下，聯電可望有優於業界平均的表現。聯電並透露，8吋晶圓產能相當吃緊。

8吋晶圓代工廠世界先進上季營收優於預期，本季可望持續受惠於電源管理晶片、指紋辨識晶片等需求強勁，支撐第一季業績。

去年第四季，世界先進因年底出貨順暢，單季營收73.34億元，優於預期，今年新加坡新廠將正式加入營運，世界先進預估將新增產能逾15%，法人預估公司今年營收增幅可達二成，將創新高紀錄。

世界先進去年12月營收達26億元，比前年同期微增，創下15個月新高，月增率近15%，並帶動去年第四季營收超越財測目標。世界先進2019年第四季營收73.34億元，季增率約為2.9%。

展望2020年，因新加坡廠到位，世界先進單月產能將自原先的21萬片提升到24萬片，產能將逐步到位，且隨著接單續旺，世界先進第一季產能利用率可望維持高檔，業績有不淡之表現。

台積電面對武漢肺炎疫情延燒，公司表示，上海與南京廠均配合中國政府防疫法規，目前持續運作生產，其中南京廠預計10日全面復工，台積電第一季營運目標沒有調整計畫，也將持續密切關注疫情發展。

台積電預期，受惠5G手機需求強勁，第一季營收預估為102億美元至103億美元，只比上季高峰減少2%之內，表現將淡季不淡。

2020全年來看，台積電看好今年全球晶圓代工業將大幅成長17%，遠優於去年的持平表現，台積公司今年業績成長率預期將優於業界平均的17%，台積公司先前法說會也表示，除了12吋先進製程7奈米需求續強，8吋晶圓需求也不差。

(時報資訊)