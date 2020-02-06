世界動物衛生組織（OIE）今天表示，瑞士已通報一起農場牛隻感染非典型牛腦海綿狀病變（BSE）病例。

路透社報導，總部在法國巴黎的世界動物衛生組織引述瑞士聯邦獸醫辦公室（Swiss Federal Veterinary Office）報告指出，瑞士艾因西德倫（Einsiedeln）農場一頭13歲大的母牛身上檢驗出此病。

世界動物衛生組織說，這是自2012以來首起感染俗稱狂牛症的牛腦海綿狀病變病例。

(中央社)