2012年以來首見 瑞士通報非典型狂牛症病例 12:052020/02/06 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 世界動物衛生組織（OIE）今天表示，瑞士已通報一起農場牛隻感染非典型牛腦海綿狀病變（BSE）病例。 路透社報導，總部在法國巴黎的世界動物衛生組織引述瑞士聯邦獸醫辦公室（Swiss Federal Veterinary Office）報告指出，瑞士艾因西德倫（Einsiedeln）農場一頭13歲大的母牛身上檢驗出此病。 世界動物衛生組織說，這是自2012以來首起感染俗稱狂牛症的牛腦海綿狀病變病例。 (中央社) #瑞士 #動物 #衛生組織 #衛生 #世界 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 京都店員中鏢 日本確診第35例 - 國際 2020武漢風暴》第27座城市封閉 南京宣布封城 - 國際 2020武漢風暴》「瑞德西韋」有望醫治武漢肺炎 幕後功臣來自台灣 - 國際 2020武漢風暴》全球恐慌搶口罩 外國價格讓台驚呆 - 國際 Kobe過世留780億遺產 美媒：恐掀起婆媳風暴 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。