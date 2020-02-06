財團法人語言訓練測驗中心今天公告，原訂於2月8日（六）舉辦的全民英檢中級聽讀／一日考測驗，為配合新型冠狀病毒肺炎防疫措施，將延期至3月7日（六）舉辦，若考生無法配合，可全額退費。這項考試報考人數高達1.7萬人。

語測中心研發長吳若蕙表示，原訂2月8日的考試，報考全民英檢中級聽讀的有1.4萬人、報考一日考（含聽說讀寫）的有0.3萬人，總報名人數約1.7萬人。不過因為新型冠狀病毒疫情持續發燒，因此這項考試決定延後1個月到3月7日舉行。

吳若蕙表示，2月8日舉行的全民英檢中級考試，原本預定在3月中旬以前公布成績，但現在考試日期延後1個月，U因此公布成績時程也要往後延，將在3月20日公告中級聽讀成績，並於4月7日公告中級一日考成績，讓考生仍趕得及拿此成績參加大學申請入學。

另為維護考生接續報考說寫測驗之權益，語測中心將於3月20日公布中級聽讀成績後，開放特定期間受理通過聽讀測驗的考生報考4月中級說寫測驗，以利考生於上半年取得四項成績。

吳若蕙說，全民英檢中級聽讀測驗報名費是750元、一日考的報名費是2030元，若考生無法配合延期考試，可於2月10日（一）前至「全民英檢網」（www.gept.org.tw ）申請全額退費。

吳若蕙說，本次延期以及接續的各項全民英檢測驗，將比照考選部專業測驗以及臺大大型考試應試規定，確實執行防疫措施，並於測驗前加強宣導。例如測驗當日每場次測驗前後試場內落實清潔及消毒、考生與監試人員入場前測量額溫、考生及監試人員須配戴口罩才能入場等。

(中時 )