民進黨立委林楚茵、賴品妤等人今日於台北車站發起「我罩你、你先領」記者會。針對昨日WHO秘書長被問到中國有無隱瞞疫情時表示，不能說有或沒有，賴品妤批評，「這回答方式是學韓國瑜嗎？」

今日除林楚茵外，包括賴品妤、范雲、吳思瑤、洪申翰等民進黨立委也共同到場響應。現場也準備了「我罩你、你先領」的貼紙，發放給民眾。

林楚茵指出，近日有不少人在網路社群發起「我OK你先領」的活動，呼籲口罩優先留給有醫療需求、或第一線的醫護人員，因此今天站出來，透過實際行動響應，也讓民眾了解，在非必要的情況下不用隨時戴口罩。

林楚茵也點名台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜、前總統馬英九等人，不要隨時戴著口罩接受媒體訪問，又到處趴趴走，請把口罩拿下來，一起響應活動，把口罩優先留給需要的人。

范雲表示，防疫視同作戰，因此口罩就是我們的戰備資源，既然如此，當然就應該留給第一線的醫療人員，若是健康的一般民眾，請大家晚一點去領，而昨日中研院研究員何美鄉也說勤洗手比戴口罩更重要。

賴品妤指出，截至目前為止台灣都沒有爆發社區群聚感染、確診人數也不多，代表台灣疫情控制得當。吳思瑤也說，可以到他們的臉書去下載印製貼紙，洪申翰也請民眾一起來當有效率的政府最強的後盾。

另針對準副總統賴清德訪美一事，范雲說，賴清德在上任前訪美，代表兩國的信任關係持續升高當中。林楚茵認為，賴清德若能藉此或和其他友邦一同力挺台灣加入國際組織，對全球健康防疫非常重要。

林楚茵說，WHO(世界衛生組織)日前提供給外界的武漢肺炎疫情資訊，當中有很多都是誤導，所以現在很多人開玩笑說WHO是「世界哈囉組織」。

賴品妤指出，中國和台商徐正文，在疫情爆發時，一天到晚喊人道及人權，結果第一部台商包機返台的航班，居然沒有優先讓給老弱婦孺，都讓台灣人非常憤怒。

范雲說，台灣的防疫工作一直都做得很好，也希望全民一起團結來努力防疫，也可以證明過去是我們需要WHO，未來是WHO需要我們。

(中時 )