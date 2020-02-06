新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情延燒，衛福部部長陳時中帶頭防疫48小時未闔眼，暖心網友發起請「部長去睡覺」運動後，在口罩實名制 6 日起跑後，又有網友主動發起「我ok，你先領」的口罩禮讓運動，呼籲將口罩留給真正需要的人，截至 6 日中午 12 點左右，已有近 5 千名網友熱情參與，成為全民搶口罩現象裡的暖心正能量。

網友發起「我ok，你先領」的口罩禮讓運動，已有近5千網友響應。(摘自Facebook)

網友林軒在 Facebook 發起「我ok，你先領：響應口罩禮讓運動，留給真正需要的人」的公開活動，期待在 6 日口罩實名購買制度起跑後，沒有急迫需求的民眾可以將口罩禮讓給更需要的族群。因為根據衛福部宣導「身體健康者、在戶外運動時都不用戴口罩」；以下四種情況才需要配戴：(1)出入醫院者；(2)有發燒或呼吸道症狀；(3)免疫力較差者；(4)近距離、密閉空間長時間接觸人群時，可考慮配戴口罩。

根據 Facebook 活動網頁上的資訊，網友主動發起的「我ok，你先領」口罩禮讓運動，從 2 月 5 日 18:00 發起至今，已經累積有 4759 人參與，還有 2531 人表達有興趣，廣義來說有超過 7 千名網友響應。在 Facebook 上，已經有不少響應此活動的網友，主動以「#我OK你先領」標籤來發文；根據網友 Wei-Chun Huang 的貼文，已經有超過20名立委跟進，以更換 Facebook 大頭貼的方式參與此活動(更換大頭貼後，Facebook 可設定主動新增一則貼文在動態牆上）。

超過20位立委更換 Facebook 大頭貼響應「我ok，你先領」口罩禮讓運動。(摘自Facebook)

全台口罩實名購買制度，今(6)日已正式起跑。有鑑於全名防疫的風潮，不少民眾還是一早就到健保特約藥局排隊等候購買。不過今早實名制上路首日，大小狀況不斷，包含健保署口罩庫存查詢系統瞬間流量過大，不時出現當機或運作緩慢的情況外。然而，在全台疫情可說是有效控制(累積至今日僅13例確診)，確診病例數少於不少鄰近中國大陸的國家與地區(包含香港、日本、泰國等等)，也沒有爆發社區感染的跡象，民眾可不需過度擔憂，僅在需要配戴口罩的時機再行配戴，也盡量不要囤積口罩，將口罩留給更需要的第一線防疫工作者。

(中時電子報)