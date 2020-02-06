勤洗手才是正確防疫之道。（奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

武漢肺炎近日因大陸傳出確診人數及死亡人數節節上揚，導致民眾人心惶惶，網路也出現許多防疫妙招，如熏醋、喝酒消滅病毒等，奇美醫學中心呼籲，多數都是沒有根據的訊息，民眾千萬不要將錯就錯，更不須要盲目跟風，重要的是注意手部清潔及衛生。

鑑於口罩難買，網路盛傳噴酒精於醫療口罩反覆使用，奇美醫學中心急診醫學部部長許建清表示，噴酒精於口罩雖有消毒殺菌效果，但為不得已權宜做法，醫療用口罩內含過濾層，有可能被噴入的酒精破壞，不建議太多次數透過酒精將口罩消毒後重覆使用。

此外，熏醋、喝酒等這些都是錯誤訊息，目前尚未有特效藥物能預防「嚴重特殊傳染性肺炎」，酒精消滅病毒，是指噴灑適當的酒精於物品或手部能在體表上消毒，並非要民眾真的喝酒，酗酒後往往會造成自身免疫力下降，反而更容易被感染，使用適當濃度酒精消毒環境及洗手比較適當，別透過喝酒來預防細菌或病毒感染。

針對坊間傳出使用偏方熏醋的方法，奇美醫學中心中醫部總醫師李佳蓉並不建議，因為熏醋的醋酸味會對呼吸道黏膜刺激作用，可能會加重呼吸道症狀。

奇美醫學中心醫務秘書暨加護醫學部部長陳奇祥呼籲，正常居家通風良好及空曠清潔環境，並不需要戴口罩。近距離、密閉空間長時間接觸人群可考慮配戴口罩。對於需不需要戴口罩應該取決於自身曝露的風險高低，現階段建議慢性病人及免疫力較差者、有發燒或有呼吸道症狀者、有可能接觸感染者或是進出醫院者，需戴口罩。

皮膚科暨醫學美容中心主治醫師鄭百珊提醒，近來不少民眾出入公共場合時口罩不離身，若自身容易長痘痘的人，膚質大多偏油，口罩戴比較久也會造成皮膚油脂分泌比較多，久戴口罩會造成痘痘更惡化甚至增加長痘痘風險，呼籲民眾還是需注意局部清潔，適時拿下口罩清潔臉部，如口罩過髒也需更換口罩，避免膚況惡化。

中醫部總醫師李佳蓉指出，氣溫越低，病毒就越活躍，呼吸道病毒經常盛行於冬季春季、受寒者較容易遭病毒入侵，免疫力較差、身體虛寒的人相對容易在天冷的季節受到風寒入侵。網路最近流傳各式各樣防疫茶，其中大多內含金銀花、連翹、板藍根、黃連等較為寒涼清熱的藥物，但這些藥物能否抑制武漢肺炎，尚待更多研究證實，每個人體質不同，若本身就屬較虛寒體質的人，長期使用清熱藥物反而可能耗傷正氣，虛寒加重，得不償失！

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(中時 )