民主黨籍眾議院議長裴洛西4日在美國總統川普發表完國情咨文後，大動作撕毀講稿副本。

英國有世上最惡名昭彰的連續殺人魔「開膛手傑克」（Jack the Ripper），民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）因為4日在美國總統川普發表國情咨文後，大動作撕毀咨文講稿副本，而成為當天眾所矚目的焦點。

據CNN新聞報導，因為她這一撕，批評者立馬為她取了「撕裂手南西」（Nancy the Ripper）的綽號。

而反應快的業者，也隨即出了「撕裂手南西」的T恤，一件要價近23美元（近700台幣）。

(中時電子報)