國情咨文激情演出 裴洛西獲新綽號 12:042020/02/06 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民主黨籍眾議院議長裴洛西4日在美國總統川普發表完國情咨文後，大動作撕毀講稿副本。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民主黨籍眾議院議長裴洛西4日在美國總統川普發表完國情咨文後，大動作撕毀講稿副本。 英國有世上最惡名昭彰的連續殺人魔「開膛手傑克」（Jack the Ripper），民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）因為4日在美國總統川普發表國情咨文後，大動作撕毀咨文講稿副本，而成為當天眾所矚目的焦點。 據CNN新聞報導，因為她這一撕，批評者立馬為她取了「撕裂手南西」（Nancy the Ripper）的綽號。 而反應快的業者，也隨即出了「撕裂手南西」的T恤，一件要價近23美元（近700台幣）。 (中時電子報) #國情咨文 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》川普打臉不握手 裴洛西怒撕國情咨文講稿 11:002020/02/05 國際 國際熱門新聞 京都店員中鏢 日本確診第35例 - 國際 2020武漢風暴》第27座城市封閉 南京宣布封城 - 國際 2020武漢風暴》「瑞德西韋」有望醫治武漢肺炎 幕後功臣來自台灣 - 國際 2020武漢風暴》全球恐慌搶口罩 外國價格讓台驚呆 - 國際 Kobe過世留780億遺產 美媒：恐掀起婆媳風暴 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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