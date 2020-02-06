新北市長侯友宜6日上午受訪時提到，有20人感染武漢肺炎的公主遊輪號，曾有上千人至台灣旅遊，這些遊客曾到過野柳、九份等觀光勝地，他已經派人前往公主號遊客所到之處進行消毒，請民眾切勿恐慌。

侯友宜也針對是否有遊客路徑回應，侯說自己第一時間知情後，立刻要求觀光旅遊局、衛生局向上反應，瞭解路徑，但資訊仍無法完全掌握，「但不是沒有掌握就不會有作為」，昨天侯已下令在所有旅行團可能接觸的地方啟動消毒，「防疫多做一點，絕對沒有錯」。

(中時 )