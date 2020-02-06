武漢肺炎疫情升溫，口罩一片難求，新北市議會民進黨團總召林銘仁指出，侯友宜應積極替中央宣傳正確防疫觀念，而不是出席活動帶領著市府官員把口罩戴好戴滿，導致民眾接收錯誤防疫觀念；新北市府回應，市府一直都依中央建議做好各種防疫措施，市長因經常出席人群聚集處，除保護自己，也要保護與他接觸的市民，在人多的公共場所或密閉空間才會戴口罩。

林銘仁提到，現在醫用口罩、酒精、耳溫槍等防疫物品幾乎都被搶購一空，就連酒精棉片也都被瘋搶，使需要施打胰島素的糖尿病人都得面臨無酒精棉片可用；且對於第一線的醫護、警消與防疫人員，口罩亦是平日工作時的必需品，如果瘋搶防疫物資的現況沒有改善的話，日後勢必會面臨更嚴重的問題。

林銘仁強調，新型冠狀病毒的威力不容小覷，但也不必過度驚慌，日常勤洗手的生活習慣能做得徹底，也能有效預防病毒散播，也呼籲市民朋友除落實保持手部衛生、避免接觸口鼻外，如果健康條件許可也可以晚一個禮拜再領口罩，把醫療資源留給真正有需要的人。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市府一直都依據中央的建議，做好各種防疫措施，呼籲民眾要勤洗手，到人多或密閉空間要自我保護，建議可以戴上口罩。

陳潤秋說，侯友宜市長因經常出席人多擁擠的地方，為了保護好自己，更為保護跟市長接觸的市民，所以在人多的公共場所、或是密閉空間才會配上口罩。

(中時 )