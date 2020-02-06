鑽石公主號2600多人日前入境基隆港趴趴走，基隆港務公司昨起先在西岸碼頭消毒。（許家寧翻攝）

武漢肺炎狂燒，31日曾泊靠基隆下船趴趴走的鑽石公主號郵輪，今再增加10人確診，確診已達20人，恐成台灣防疫大破洞，由於病毒最在適合環境最多可存活5日，基隆港務公司亡羊補牢，昨、今兩天接連在西、東岸旅客中心面全面加強防疫消毒作業。

公主郵輪旗下的「鑽石公主號」今天再被日本檢疫出有10人陽性確診，其中更包括1名台灣人確診，由於該艘遊輪2694人日前透過基隆港入境，疑似走遍基隆廟口、九份、故宮等地，中央流行指揮中心今緊急宣布禁止所有國際郵輪泊靠。

新北、基隆市府自昨起在基隆廟口、九份展開消毒防疫工作，基隆港務分公司也分別在昨天、今天上午9點起在西岸及東岸遊客大樓，展開大消毒，包括辦公室、會議室、機房及電梯、電扶梯扶都進行全面性噴藥消毒工作，全力防疫。

基隆港務公司職業安全衛生處長林瑞才說，國外疫情不斷擴散當中，為了阻絕疫情，昨天進行西岸港口的消毒，今天針對東岸港口進行全面性消毒，旅客通關的場所包括港口空間、地面、扶梯、欄杆等，依疾管署的規定嚴格來做。

(中時 )