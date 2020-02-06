民眾持健保卡買口罩，人潮擠爆藥局。（張妍溱攝）

黃小姐幫小孩買到2片口罩直呼：「好幸運！」。（張妍溱攝）

口罩實名制6日上路，台中市長盧秀燕一早前往北屯區健保特約藥局，關心民眾購買口罩情形，並觀看藥師操作電腦與健保局電腦系統連線情況，民眾每購買1包2片口罩過程約1分多鐘即完成，不到半小時口罩全賣完，有民眾撲空一臉失望；盧秀燕向中央喊話，加強配給，衛生所加入服務據點。

藥局外民眾大排長龍，有人早上8點不到就前往排隊買口罩，黃小姐幫小孩買到2片口罩直呼：「好幸運！」藥局前1天將配給的口罩分裝，1包2片口罩包好，1天賣共200片大人口罩、50片小孩口罩，9點開賣，約半小時即銷售一空。

現場有媒體問到，對口罩實名制上路市民支持度與反映，盧秀燕說，台中市民素質高，都會配合新制上路，但她發現口罩供應還是不足，尤其防疫人員、警消人員或者是醫療院所，需求量顯然不足。

盧秀燕指出，台中市防疫人員1天最低、最低就要20萬片左右，可是4天下來才配給20萬片，所以台中市政府在配發作業上很辛苦。她也要求市府同仁若在室內上班，除非身體特別不適的話才戴口罩，之外請大家不要帶口罩，希望把口罩的量省下來，提供給醫療院所，或第一線外出防疫人員包括警消之類先使用。

盧秀燕提到，全球疫情並沒有下降的趨勢，所以民眾的心理就更加緊張，如果口罩供應量再不足，民眾心理會更加恐慌，所以政府必須思考，想辦法增加口罩的製造量，並配發給地方政府足夠的量，是當務之急。

盧秀燕建議中央，每個縣市都有衛生所，民眾可憑健保卡到衛生所買口罩，將衛生所加入口罩實名制配發範圍，增加服務據點。藥局藥師陳金火表示，很多民眾詢問4歲以下「幼幼口罩」，但是他近來到處籌措只有2個，非常缺貨，呼籲政府徵用「幼幼口罩」配給。

(中時 )