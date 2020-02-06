新北市長侯友宜6日上午針對武漢肺炎發言，表示他過年前就到口罩工廠看生產線，也去看物流配送，發現跟民眾需求有落差，並不是懶人包寫不用擔心口罩數量就可安心，侯表示自己相當擔憂，所以也把地方聲音反應給中央，希望中央能做更好的應變措施。

侯友宜說，有許多民眾囤積口罩，因此政府才建立實名制，希望全民一起共體時艱，度過難關。

(中時 )