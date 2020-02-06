台鐵局今（6）日宣佈，將由日勝生集團旗下子公司泰誠營造，開發「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」，土地面積約2.77公頃（約8,378坪），將以台北車站「京站」的成功開發經驗，打造一棟現代新京站商場，逾10棟銀級綠建築與銅級智慧住宅（規劃1,500戶），還有影城、超市、兒童托幼服務、長者日照居家服務與里民活動中心，預計將高雄火車站及民族車站聯結成核心新商圈。

台鐵局與泰誠營造今舉辦簽約典禮，依規劃，台鐵局與泰誠營造雙方簽約後，將進入提交都更事業計畫及權利變換計畫草案審閱階段，並經由公聽會及主管機關核定後發布實施，階段性公開審議作業估計需時2年。之後進入實地開發階段，包括申請建照及後續開發建設，整體計畫開發時程約需至少4至5年，投資金額粗估將近百億，開發帶動的效益預估也會超過百億元。

據了解，完成開發後，台鐵局可望分回過半產權。在創造的就業機會方面，營造面，以此規模的工程量預計可創造在地近千人的就業機會。完工後，在百貨商場的營運上，可望創造長期數百人的就業機會。

台鐵局長張政源致詞時指出，本案得來不易，不僅是台鐵局招商的第二個公辦都更案（第一個為南港調車場），也是台鐵局「唯一」在高雄成功辦理的都更案，還是日勝生集團第一個「跨過濁水溪」的開發案。台鐵局希望可以複製交九（台北轉運站）開發案的成功經驗到高雄。

張政源提到，台鐵局近年積極發展場站開發，本案令人感到振奮，過去相關開發都偏重北部，這次一腳踏入高雄，後續希望可以進一步帶動台鐵局在高雄的其他大型開發！

泰誠營造董事長陳慶祥致詞表示，泰誠營造為日勝生集團一員，並參與多項日勝生的公共工程投資建設與營運，如承造交九臺北轉運站BOT案、永春捷運站E.A.T、日勝生加賀屋溫泉旅館等，將全力配合交通部及高雄市府之都市計畫，同時秉持創生、多元、永續的經營理念，結合集團資源，如期、如質完成開發。

日勝生集團執行長林榮顯致詞時就透露，他就在高雄出生，鐵道地下化之後，融合生活翻轉軸線，促成高雄市發展的新契機，集團將傾注集團資源，以開發臺北轉運站BOT案與京站商圈之軌道經濟，成功翻轉首都東西軸線的多年經驗，再造高雄南北新軸線。

林榮顯說，本案計畫串聯71期重劃區及在地建國路商圈，搭配北側50米綠園道景觀工程，以帶動綠園道及區域商圈之興起為目標，在大高雄區形塑銀級綠建築社區與新京站商圈，將高雄火車站及民族車站聯結成核心新商圈，增加在地就業機會與產業商機。

高雄市都發局長林裕益出席時指出，縱貫鐵路通過高雄市區，從左營到鳳山至今已經地下化通車，現在正是都市「縫合」的最好機會，市府正努力鼓勵民間自辦都更，已有11案正進行，高雄市還有很多國公營土地尚待開發，將是未來開發的重點，近期市府也積極鬆綁法規、加速案件審查，盼加速促成都更。

(工商 )